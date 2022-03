Atelier permaculture Jardin du gouverneur, 4 juin 2022, Briançon.

Atelier permaculture

Jardin du gouverneur, le samedi 4 juin à 15:00

Concevoir et aménager son jardin en permaculture, activité permettant de positionner et agencer sur un plan les éléments essentiels pour un jardin le plus résilient possible (arbres fruitiers, collecteur d’eau de pluie, compost, ruches, mare…) et comprendre les interactions entre les différents éléments.Réservation obligatoire.

sur inscription, limité à 12 personnes

Initiation à la permaculture avec l’association “environnement et solidarité”

Jardin du gouverneur Place Médecin Général Blanchard – Cité Vauban, Briançon, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur Briançon Hautes-Alpes



