Atelier permaculture et apiculture Urval, 2 avril 2022, Urval.

Atelier permaculture et apiculture salle des fêtes Le Bourg Urval

2022-04-02 – 2022-04-02 salle des fêtes Le Bourg

Urval Dordogne Urval

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture et l’apiculture et à participer à des formations et des conférences autour de la nature. Des Rendez-vous festifs et conviviaux ! Aujourd’hui au programme atelier pépinière pour apprendre à faire ses plans. RDV à la ferme de Marcillac (Belvès) de 9h30 à 11h30. Atelier compostage avec Pascal Queille et atelier potager à partir de 14h30 à la salle des fêtes d’Urval. Tous les tarifs sont en participation libre avec un montant minimum affiché adhésions à Happycultors : 2€, forfait annuel pour les ateliers 14€, ou chaque formation à 4€. Conférence prix libre.

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture et l’apiculture et à participer à des formations et des conférences autour de la nature. Des Rendez-vous festifs et conviviaux ! Aujourd’hui au programme atelier pépinière pour apprendre à faire ses plans. RDV à la ferme de Marcillac (Belvès) de 9h30 à 11h30. Atelier compostage avec Pascal Queille et atelier potager à partir de 14h30 à la salle des fêtes d’Urval. Tous les tarifs sont en participation libre avec un montant minimum affiché adhésions à Happycultors : 2€, forfait annuel pour les ateliers 14€, ou chaque formation à 4€. Conférence prix libre.

+33 6 82 84 18 24

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture et l’apiculture et à participer à des formations et des conférences autour de la nature. Des Rendez-vous festifs et conviviaux ! Aujourd’hui au programme atelier pépinière pour apprendre à faire ses plans. RDV à la ferme de Marcillac (Belvès) de 9h30 à 11h30. Atelier compostage avec Pascal Queille et atelier potager à partir de 14h30 à la salle des fêtes d’Urval. Tous les tarifs sont en participation libre avec un montant minimum affiché adhésions à Happycultors : 2€, forfait annuel pour les ateliers 14€, ou chaque formation à 4€. Conférence prix libre.

MAirie

salle des fêtes Le Bourg Urval

dernière mise à jour : 2022-03-09 par