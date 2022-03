Atelier permaculture et apiculture Urval, 19 mars 2022, Urval.

Atelier permaculture et apiculture Mairie Le Bourg Urval

2022-03-19 – 2022-03-19 Mairie Le Bourg

Urval Dordogne

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture et l’apiculture et à participer à des formations et des conférences autour de la nature. Des Rendez-vous festifs et conviviaux ! Aujourd’hui au programme Design du Potager, comment concevoir et dessiner un potager en permaculture. Suivi d’une conférence sur la vie du sol, par François Hirissou, technicien de la chambre d’agriculture. Tous les tarifs sont en participation libre avec un montant minimum affiché adhésions à Happycultors : 2€, forfait annuel pour les ateliers 14€, ou chaque formation à 4€. Conférence prix libre.

Mairie Le Bourg Urval

dernière mise à jour : 2022-03-09 par