Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Atelier perles de verre Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Atelier perles de verre Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 17 octobre 2021, Vieux. Atelier perles de verre

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 17 octobre à 10:00

Jean vous fera découvrir la magie de la transformation de la matière incandescente en perles, dont chacune sera unique. À l’époque romaine, le verre est importé en Gaule en blocs, puis fondu et formé sur place. Jean a su retrouver les gestes qui vous permettent de faire des fac-similés magnifiques, des perles en verre décorées. Vous repartirez avec un bijou original qui fera des envieux. Adultes et adolescents à partir de 14 ans, de 10h à 17h. **Tarif :** 80 € (comprend l’atelier et la réalisation par les stagiaires d’un ou deux colliers en perles de verre de Murano). Prévoir un pique-nique (pas de restauration sur place). **RÉSERVATION OBLIGATOIRE :** [**[https://www.weezevent.com/atelier-perles-de-verres-2021](https://www.weezevent.com/atelier-perles-de-verres-2021)**](https://www.weezevent.com/atelier-perles-de-verres-2021)

Inscription obligatoire. 80€.

Jean vous fera découvrir la magie de la transformation de la matière incandescente en perles, dont chacune sera unique. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Adresse Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Ville Vieux lieuville Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux