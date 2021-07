Nantes OLD Galerie du Zéro Déchet Loire-Atlantique, Nantes Atelier périscolaire CSC Félix Thomas OLD Galerie du Zéro Déchet Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier périscolaire CSC Félix Thomas OLD Galerie du Zéro Déchet, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nantes. Atelier périscolaire CSC Félix Thomas

du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août à OLD Galerie du Zéro Déchet

Investi toute l’année sur le ZD, le CSC souhaite aller plus loin cet été avec ses jeunes et viendra à la Galerie tous les jeudis ! Toutes les semaines les intervenant.es proposeront des thématiques différentes aux enfants pour les sensibiliser aux différents enjeux (jardinage, art, musique, cosmétique.. le programme est riche ! )

atelier privé

Ateliers zéro déchet enfants // CSC Félix Thomas OLD Galerie du Zéro Déchet 5 rue fénélon 44000 nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu OLD Galerie du Zéro Déchet Adresse 5 rue fénélon 44000 nantes Ville Nantes lieuville OLD Galerie du Zéro Déchet Nantes