Un atelier de céramique discret et intimiste Atelier Pérégrine au Dorothy Café, 1 avril 2023, Paris. Un atelier de céramique discret et intimiste 1 et 2 avril Atelier Pérégrine au Dorothy Café Un atelier au calme niché dans un tiers-lieu inspirant vous ouvre ses portes. Venez découvrir le travail de deux céramistes et l’offre de cours, stages et initiations pour mettre, vous aussi, les mains dans la terre. Nous vous accueillons dans notre atelier et vous faisons découvrir notre travail au quotidien, le façonnage de la terre. Nous vous accompagnons également dans votre pratique personnelle avec une offre d’initiations, cours et stage. Atelier Pérégrine au Dorothy Café 85 bis rue de Ménilmontant Paris 75020 Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ceramique.peregrine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ceramique-peregrine.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique céramiste Camille Maisonneuve

