Atelier Percussions corporelles Bibliothèque « Le pré aux livres » Hagetaubin, samedi 17 février 2024.

Par les mômes en zique

Comment créer des sons, des rythmes et des mélodies en se servant uniquement de son corps ? Suivez les Mômes en Zique dans un atelier ludique et endiablé, tapez des pieds, claquez des doigts, frappez votre poitrine,… et apprenez à mettre la musique en mouvement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 11:00:00

fin : 2024-02-17

Bibliothèque « Le pré aux livres » 50 route de Saint-Médard

Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.lepreauxlivres-hagetaubin@orange.fr

