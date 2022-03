Atelier Percussions Corporelles et Chant Choral Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Atelier Percussions Corporelles et Chant Choral Saint-Quentin, 28 décembre 2021, Saint-Quentin. Atelier Percussions Corporelles et Chant Choral Saint-Quentin

2021-12-28 – 2021-12-28

Saint-Quentin Aisne PERCUSSIONS CORPORELLES/ CHANT CHORAL

Par Roberto Graiff et Jonas Hammar

Travail rythmique et vocal d’extraits de l’opéra Carmen de Bizet et de choeurs de Rossini. Spectacle le Dimanche 19 juin

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Réservation et renseignements

Contacter le Centre Social Saint-Martin

03 23 64 67 98

Durée : 2h PERCUSSIONS CORPORELLES/ CHANT CHORAL

Par Roberto Graiff et Jonas Hammar

Travail rythmique et vocal d’extraits de l’opéra Carmen de Bizet et de choeurs de Rossini. Spectacle le Dimanche 19 juin

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Réservation et renseignements

Contacter le Centre Social Saint-Martin

03 23 64 67 98

Durée : 2h https://saint-quentin.fr/ PERCUSSIONS CORPORELLES/ CHANT CHORAL

Par Roberto Graiff et Jonas Hammar

Travail rythmique et vocal d’extraits de l’opéra Carmen de Bizet et de choeurs de Rossini. Spectacle le Dimanche 19 juin

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Réservation et renseignements

Contacter le Centre Social Saint-Martin

03 23 64 67 98

Durée : 2h Saint Quentin

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Atelier Percussions Corporelles et Chant Choral Saint-Quentin 2021-12-28 was last modified: by Atelier Percussions Corporelles et Chant Choral Saint-Quentin Saint-Quentin 28 décembre 2021 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne