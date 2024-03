Atelier : Percussions corporelles et batterie Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, mercredi 27 mars 2024.

Atelier : Percussions corporelles et batterie Découverte des percussions et initiation au rythme Mercredi 27 mars, 10h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Sur réservation à la Maison de Quartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T10:30:00+01:00 – 2024-03-27T11:45:00+01:00

Fin : 2024-03-27T10:30:00+01:00 – 2024-03-27T11:45:00+01:00

Par l’association Man D’dappa

Atelier autour de la batterie et des percussions corporelles où l’enfant découvrira d’abord la création de sonorités en frappant ou frottant les mains sur différentes parties du corps.

Il découvrira ensuite la batterie des rythmes entraînants et dynamiques (rock, jazz, rap, zouk, afro, samba…) joués par l’intervenant à l’aide des baguettes, balais ou fagots, produisant ainsi des sonorités variées.

Ensuite, l’enfant pourra :

– Pour les plus jeunes bouger sur des rythmes évoquant différents personnages à imiter (chat, papillon, éléphant, robot etc.)

– Pour les plus grands participer à des jeux de questions-réponses rythmiques.

Enfin, les enfants pourront chacun leur tour essayer la batterie (bien-entendu, chacun devra patienter un peu et la durée de l’essai sera limitée en fonction du nombre de participants).

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.