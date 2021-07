Modane Modane Modane, Savoie Atelier percussion Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

Atelier percussion Modane, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Modane. Atelier percussion 2021-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-16

Modane Savoie Modane Venez jouer des tambours, xylophones, cloches agogos brésiliennes, surdos sur les rythmes du carnaval de Rio de Janeiro !! Chaque séance est l’occasion de découvrir un nouvel instrument par le jeu ! Inscription à l’Office de Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Modane, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Modane Adresse Ville Modane lieuville 45.17636#6.6559