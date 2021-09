Paris Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université Paris Atelier PEPITE Les 5 étapes de la création d’entreprise Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

le mercredi 6 octobre à 12:45

Cet atelier vous permettra de découvrir à travers un exercice pratique les étapes de la création d’entreprise pour développer pas à pas votre projet : 1. la validation de votre idée et des fondations de votre projet, 2. l’identification des besoins des usagers, 3. l’identification de votre marché et de son organisation, 4. le prototypage de votre solution 5. la construction de votre business model et de votre stratégie d’accès au marché.

Sur inscription – 20 places

2021-10-06T12:45:00 2021-10-06T13:45:00

