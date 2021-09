Paris Visio-conférence Zoom - Sorbonne Université Paris Atelier PEPITE Comment tester et lancer son idée, son projet ? Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université, le mercredi 6 octobre à 12:45

Cet atelier vous permettra d’acquérir les bonnes pratiques pour tester et lancer votre idée et votre projet, pas à pas, et d’identifier les compétences clés nécessaires pour le réaliser.

Sur inscription – 20 places

2021-10-06T12:45:00 2021-10-06T13:45:00

