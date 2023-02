Visite d’atelier de céramique Atelier Pepilune, 27 mars 2023, Montreuil-sur-Mer.

Visite de l’atelier, descriptif de l’outillage et des machines.

Atelier Pepilune 25 rue du Thorin Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

French and english :

Pour votre visite, je vous accueille et vous explique mon métier. Du travail de la terre, au façonnage pour finir avec le décor et la cuisson. Vous verrez quelles sont les contraintes, l’espace nécessaire, l’outillage. Vous verrez également des pièces réalisées.

N’hésitez pas, durant votre visite à poser des questions, vous renseigner sur les formations, le temps qu’il faut pour réaliser une pièce.

During your visit, you’ll be welcome to be explained my work. Work on the clay, shapping, decorating and firing.

You’ll see what space is needed, which tools…

You’ll be welcome with questions, asking about training in our workshop…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

