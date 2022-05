Atelier – Penser sa maison aujourd’hui Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

Deux-Sèvres

Atelier – Penser sa maison aujourd'hui Cherveux, 17 juin 2022, Cherveux.

2022-06-17 18:00:00 – 2022-06-17 20:00:00

Cherveux Deux-Sèvres Cherveux Vendredi 17 Juin de 18h à 20h à Cherveux

Animation autour du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Le service urbanisme de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) des Deux-Sèvres proposent un atelier intitulé penser sa maison aujourd’hui,

Animé par l’architecte Yann Le Diméet. L’objectif sera de comprendre les enjeux liés à l’acte de construire :

• Comment se situer dans l’environnement bâti et naturel ?

