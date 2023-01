Atelier : Penser la musique de son film Catégorie d’Évènement: île de France

Atelier : Penser la musique de son film, 12 mai 2023, . Le vendredi 12 mai 2023

de 10h00 à 18h00

. payant 150€ pour les adhérent·e·s en financement personnel 180€ pour les non-adhérent·e·s en financement personnel 180 € pour les financements par Pôle Emploi, AFDAS (adhérent·e·s ou non) En amont de la composition, cette formation concerne le stade des réflexions et de la bonne compréhension des enjeux de la musique au service de son film, dans la relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste. Objectifs Acquérir les clefs pour une bonne relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste.

Saisir ce que la musique peut apporter au film.

Comprendre le rôle et la fonction de la musique originale.

Définir l’idée musicale pour son film. Effectif 15 personnes Contact : https://maisondufilm.com/formations/penser-la-musique-de-son-film-2/ 01 40 34 32 44 formation@maisondufilm.com https://maisondufilm.com/formations/penser-la-musique-de-son-film-2/

« Hugo : 18H30 » – Simon Helloco James (2022)

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Atelier : Penser la musique de son film 2023-05-12 was last modified: by Atelier : Penser la musique de son film 12 mai 2023

Paris