le vendredi 13 mai 2022 à Maison du Film

### **Atelier en visioconférence** **Objectifs** * Acquérir les clefs pour une bonne relation entre le/la compositeur·trice et le/la cinéaste. * Saisir ce que la musique peut apporter au film. * Comprendre le rôle et la fonction de la musique originale. * Définir l’idée musicale pour son film Programme Le matin (3h) _Les premiers choix à faire :_ * Pourquoi une musique sur mon film ? * Face aux enjeux de mon récit, de mes personnages, la musique doit-elle se faire remarquer ou se fondre dans l’image ? * Quel placement des musiques sur mon film ? * Choix du compositeur·rice. _Quel point de vue la musique peut-elle adopter :_ * Par rapport aux émotions, avoir de la musique en soutien ou en décalage ? * Par rapport au rythme, sur le montage ? * Par rapport aux personnages ? * Que peut apporter une musique présente dans l’action ? _L’après-midi (4h) : La musique comme repère narratif :_ * Comment la musique peut contribuer à la compréhension de mon récit ? * Comment la musique peut permettre de transcrire le rapport à l’espace et au temps de mon scénario ? * Quelle musique pour un flashback ? _Musique originale et musique préexistante :_ * Emprunter des musiques issues d’albums du commerce dispense t-il du besoin d’une musique originale ? * Quelle relation la musique peut-elle entretenir avec les autres sons du film ? * Quels liens entre les musiques et les sons ? * Quel est le travail sur la musique au mixage ? _L’idée musicale pour le film et la collaboration entre les compositeur·rice·s et réalisateur·rice·s_

150€ (adhérents) 165€ (non-adhérents) Financement possible (Pôle Emploi, AFDAS)

En amont de la composition, s’assurer la bonne compréhension des enjeux de la musique au service de son film, dans la relation entre le/la compositeur·rice et le/la cinéaste.

Maison du Film 10 passage de Flandre Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T13:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00