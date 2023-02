Atelier pelotes de réjection Nuit de la Chouette Marcenais Marcenais Catégories d’Évènement: Gironde

Atelier pelotes de réjection Nuit de la Chouette, 11 mars 2023, Marcenais

2023-03-11 15:30:00 – 2023-03-11 18:30:00 Marcenais

Accompagnés d'une animatrice environnement, participez à un atelier d'observation qui vous permettra d'étudier des pelotes de réjection, petites boules rejetées par la chouette. Elles en disent long sur cet oiseau rapace … et vous dévoilent notamment son régime alimentaire.

Comment se génère une pelote ? Que révèle-t-elle sur l’espèce de chouette et son mode de vie ? Pour le savoir, venez jouer les observateurs ! Accompagnés d’une animatrice environnement, participez à un atelier d’observation qui vous permettra d’étudier des pelotes de réjection, petites boules rejetées par la chouette. Elles en disent long sur cet oiseau rapace … et vous dévoilent notamment son régime alimentaire.

+33 5 57 58 47 79

