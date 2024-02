Atelier Peinture sur Verre Oeufs de Pâques Bayel, vendredi 26 avril 2024.

Atelier Peinture sur Verre Oeufs de Pâques Bayel Aube

C’est l’occasion pour les participants de laisser leur imagination opérer et de décorer l’œuf de Pâques, soufflé par notre maître-verrier et son apprenti.

Pendant ce temps, les accompagnants pourront découvrir l’histoire de la Cristallerie, son fonctionnement et les créations de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne en visitant le Musée du Cristal.

La démonstration de soufflage de verre clôturera votre programme.

Durée: 2h

Tarifs:

– 18€ pour le participant (forfait atelier peinture sur verre et démonstration de soufflage de verre)

– 7€ pour l’accompagnant (visite libre du Musée du Cristal et démonstration de soufflage de verre)

Sur réservation ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

2 rue Belle Verrière

Bayel 10310 Aube Grand Est bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com

L’événement Atelier Peinture sur Verre Oeufs de Pâques Bayel a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne