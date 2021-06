Ferrieres-en-gatinais MAISON DES METIERS D'ART Ferrières-en-Gâtinais Atelier Peinture sur verre MAISON DES METIERS D’ART Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Atelier Peinture sur verre MAISON DES METIERS D’ART, 9 juin 2021-9 juin 2021, Ferrieres-en-gatinais. Atelier Peinture sur verre

MAISON DES METIERS D’ART, le mercredi 9 juin à 15:00 La Maison des Métiers d’Art vous propose un atelier « Peinture sur verre » le mercredi 9 juin à 15h. Dès 5 ans, places limitées. Réservations obligatoires au 02 38 26 04 05 ou metiersd’art@cc4v.fr. T… MAISON DES METIERS D’ART Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T15:00:00 2021-06-09T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Étiquettes évènement : Autres Lieu MAISON DES METIERS D'ART Adresse Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville MAISON DES METIERS D'ART Ferrieres-en-gatinais