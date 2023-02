Atelier Peinture sur roche SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Atelier Peinture sur roche SAINT-LARY-SOULAN, 2 mars 2023, Saint-Lary-Soulan . Atelier Peinture sur roche Jardin de la Mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Mairie

2023-03-02 13:30:00 13:30:00 – 2023-03-02 15:30:00 15:30:00

SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Mairie

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrenees Rdv Jardin de la Mairie

Gratuit, tout public Réalisation de peintures sur support minéral. SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Mairie Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Mairie Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Mairie Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrenees

Atelier Peinture sur roche SAINT-LARY-SOULAN 2023-03-02 was last modified: by Atelier Peinture sur roche SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 2 mars 2023 Hautes-Pyrénées Jardin de la Mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees Saint-Lary Soulan Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrenees