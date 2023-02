Atelier peinture sur coquille d’œuf L’Atelier de Trois-en-art Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Atelier peinture sur coquille d'œuf L'Atelier de Trois-en-art, 17 février 2023, Luxeuil-les-Bains

2023-02-17 – 2023-02-17

L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saone Luxeuil-les-Bains EUR 55 55 Ateliers encadrés par : Marie Froment.

Fascinée par la délicatesse de sa coquille et de son potentiel artistique, Marie Froment décline l’œuf sous toutes ses formes, vous fait découvrir l’univers des ovo-miniaturistes, son savoir-faire, au travers de différentes techniques de décoration.

Durée de l’atelier : 3h30. De 14h à 17h30.

Age : à partir de 12 ans.

Inscription en boutique ou par mail. contact@3-en-art.fr L’Atelier de Trois-en-art 60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains

60 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saone

