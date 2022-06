Atelier – Peinture Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: 30700

Saint-Quentin-la-Poterie

Atelier – Peinture Saint-Quentin-la-Poterie, 18 juin 2022, Saint-Quentin-la-Poterie.
Salle polyvalente de Saint-Quentin-La-Poterie – Scène Mendès France
6 Avenue Léon Pintard

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 12:00:00

EUR 5
Atelier de Peinture avec Elena Gillet, artiste peintre.
L'atelier sera composé de 5 à 10 personnes. Deux propositions seront faites : atelier adulte et atelier enfant. Le niveau n'a pas d'importance, que vous dessiniez ou non.
contact@csipmf.fr +33 4 66 22 42 07
https://www.csipmf.fr/

