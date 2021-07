Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Atelier peinture Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Atelier peinture Saint-Étienne-de-Baïgorry, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Atelier peinture 2021-07-13 – 2021-07-13

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Atelier peinture et dessin. Ouvert à tous, artiste en herbe ou confirmé. (Venir avec son propre matériel). Atelier peinture et dessin. Ouvert à tous, artiste en herbe ou confirmé. (Venir avec son propre matériel). +33 6 79 71 97 36 Atelier peinture et dessin. Ouvert à tous, artiste en herbe ou confirmé. (Venir avec son propre matériel). Ortzadarra dernière mise à jour : 2020-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry lieuville 43.17518#-1.34716