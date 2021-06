Ansouis Ansouis Ansouis, Vaucluse Atelier Peinture « Qui suis-je ? » – Par les artistes Julie DIVERSY et Pierre PORTA Ansouis Ansouis Catégories d’évènement: Ansouis

Vaucluse

Atelier Peinture « Qui suis-je ? » – Par les artistes Julie DIVERSY et Pierre PORTA Ansouis, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Ansouis. Atelier Peinture « Qui suis-je ? » – Par les artistes Julie DIVERSY et Pierre PORTA 2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 L’Atelier Éphémère Galerie 8 Rue Basse

Ansouis Vaucluse Ansouis EUR 40 Venez vous détendre à l’occasion d’un atelier découverte de 3 heures de peinture reliance dans le joli village classé d’Ansouis, le samedi 4 juillet 2021. sonia.ephemere@gmail.com +33 6 23 37 30 22 Venez vous détendre à l’occasion d’un atelier découverte de 3 heures de peinture reliance dans le joli village classé d’Ansouis, le samedi 4 juillet 2021.

Détails Catégories d’évènement: Ansouis, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Ansouis Adresse L’Atelier Éphémère Galerie 8 Rue Basse Ville Ansouis lieuville 43.73737#5.46448