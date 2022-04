Atelier peinture préhistorique

2022-04-27 15:15:00 – 2022-04-27 EUR 4 Sur un fac-similé de paroi de grotte, avec les mêmes colorants que nos ancêtres, venez peindre le bestiaire de la Préhistoire.

Atelier pour enfants (à partir de 3 ans) et adultes. durée de l’atelier environ 45 mn.

Réservation conseillée (places limitées)

