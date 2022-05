Atelier Peinture pour enfants Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit Catégories d’évènement: 76540

Sassetot-le-Mauconduit

Atelier Peinture pour enfants Sassetot-le-Mauconduit, 1 juin 2022, Sassetot-le-Mauconduit. Atelier Peinture pour enfants Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit 52 grande rue Sassetot-le-Mauconduit

2022-06-01 – 2022-06-08 Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit 52 grande rue

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Deux ateliers d’initiation à la peinture ‍ sont proposées pour vos enfants entre 6 et 12 ans. Mercredi 1 Juin & Mercredi 8 Juin de 14h à 16h

Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit : 52 grande rue. 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Des bulletins d’inscription seront distribués dans les cahiers des enfants de l’école de Martainville.

Pour les enfants extérieurs à la commune, vous pouvez vous inscrire via Messenger : https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-Sassetot-le-Mauconduit-249958018683847/

02 35 27 27 83 Deux ateliers d’initiation à la peinture ‍ sont proposées pour vos enfants entre 6 et 12 ans. Mercredi 1 Juin & Mercredi 8 Juin de 14h à 16h

Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit : 52 grande rue. 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Des… +33 2 35 27 27 83 Deux ateliers d’initiation à la peinture ‍ sont proposées pour vos enfants entre 6 et 12 ans. Mercredi 1 Juin & Mercredi 8 Juin de 14h à 16h

Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit : 52 grande rue. 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Des bulletins d’inscription seront distribués dans les cahiers des enfants de l’école de Martainville.

Pour les enfants extérieurs à la commune, vous pouvez vous inscrire via Messenger : https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-Sassetot-le-Mauconduit-249958018683847/

02 35 27 27 83 Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit 52 grande rue Sassetot-le-Mauconduit

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 76540, Sassetot-le-Mauconduit Autres Lieu Sassetot-le-Mauconduit Adresse Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit 52 grande rue Ville Sassetot-le-Mauconduit lieuville Bibliothèque Sassetot-le-Mauconduit 52 grande rue Sassetot-le-Mauconduit Departement 76540

Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit 76540 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sassetot-le-mauconduit/

Atelier Peinture pour enfants Sassetot-le-Mauconduit 2022-06-01 was last modified: by Atelier Peinture pour enfants Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit 1 juin 2022 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Sassetot-le-Mauconduit 76540