le samedi 14 mai à Musée archéologique de Martizay Inscription souhaitée

Les enfants pourront imaginer des animaux de la Préhistoire ou s’inspirer des peintures gallo-romaines pour créer leurs œuvres à base de pigments. Musée archéologique de Martizay 14 place de l’église, 36220 Martizay Martizay Indre

