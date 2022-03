Atelier Peinture – Inspiration Gauguin Clohars-Carnoët, 23 mars 2022, Clohars-Carnoët.

Atelier Peinture – Inspiration Gauguin L’INSTANT T 22 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

2022-03-23 18:30:00 – 2022-03-23 20:30:00 L’INSTANT T 22 Rue des Grands Sables

Clohars-Carnoët Finistère

Libérez l’artiste qui est en vous !

RDV à Clohars-Carnoët et plus précisément au Pouldu pour un atelier “apéro-peinture”.

L’instant T nous accueillera pour l’occasion.

Carole du studio C COMM’ création graphique s’est inspirée du célèbre tableau du peintre Paul Gauguin, “Paysage du Pouldu, la maison isolée”. Elle vous guidera pas à pas pendant 2h pour réaliser cette toile et vous aurez le plaisir de pouvoir l’afficher chez vous ??

Rappel du concept Kahuète :

– Zéro compétence requise

– Matériel fourni

– Consommation incluse (thé, café, jus, bière, et cidre au choix)

– Rires et bonne humeur garantis !

– Vous repartirez avec votre œuvre en souvenir !

nolwenn.helou@kahuete.fr +33 6 52 51 70 92

Libérez l’artiste qui est en vous !

RDV à Clohars-Carnoët et plus précisément au Pouldu pour un atelier “apéro-peinture”.

L’instant T nous accueillera pour l’occasion.

Carole du studio C COMM’ création graphique s’est inspirée du célèbre tableau du peintre Paul Gauguin, “Paysage du Pouldu, la maison isolée”. Elle vous guidera pas à pas pendant 2h pour réaliser cette toile et vous aurez le plaisir de pouvoir l’afficher chez vous ??

Rappel du concept Kahuète :

– Zéro compétence requise

– Matériel fourni

– Consommation incluse (thé, café, jus, bière, et cidre au choix)

– Rires et bonne humeur garantis !

– Vous repartirez avec votre œuvre en souvenir !

L’INSTANT T 22 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-01 par