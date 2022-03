Atelier peinture écologique Association La Bouilloire, 9 mars 2022, Cachan.

Atelier peinture écologique ————————— ### 9 mars 2022 15:00 à 17:00 Atelier ESSaimons ensemble Avez-vous déjà entendu parler de la peinture suédoise? On l’utilise depuis trois-cents ans pour peindre le bois. Nombreuses sont ses qualités : Une peinture facile à réaliser soi-même : Les ingrédients se trouvent facilement et la préparation ne dure qu’une petite heure Une peinture économique : Les principaux ingrédients sont la farine et l’eau ! On peut en faire en grande quantité sans se ruiner Une peinture qui ne fait pas de mal à nos poumons : Utilisée en intérieur, elle ne contient aucun ingrédient néfaste pour notre santé, contrairement aux peintures industrielles Une peinture qui résiste aux intempéries et aux UV : Utilisée en extérieur, elle endure particulièrement bien les épreuves du temps Envie d’en savoir plus? Venez donc préparer et tester la peinture suédoise avec nous dans une ambiance conviviale lors de cet atelier. lieu : Association La Bouilloire, 175 avenue Aristide Briand, 94230, Cachan [Inscriptions directement ici](https://my.weezevent.com/preparer-de-la-peinture-ecolo)

