Atelier Peinture / Broderie Ailly-sur-Somme

Ailly-sur-Somme Somme Ailly-sur-Somme NOUVEL ATELIER chez Luluj pour encore plus de créativité ! Rdv le samedi 6 novembre, Luluj vous propose de vous retrouver à 14 h pour un atelier adulte de Peinture/Broderie Un moyen simple et original de découvrir la broderie et de repartir avec un objet unique ! Pour tous niveaux. Inscription obligatoire. Matèriel fourni.

28€ par personne. Pour réserver, toujours le même principe, soit par message, soit sur la billetterie en ligne :

https://www.billetweb.fr/pro/atelierluluj

N’hésitez pas si vous avez des questions. Atelier Luluj

dernière mise à jour : 2021-10-25

