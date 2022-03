Atelier Peinture Acrylique Ry Ry Catégories d’évènement: Ry

Seine-Maritime

Atelier Peinture Acrylique Ry, 4 mars 2022, Ry. Atelier Peinture Acrylique L’atelier numéro 7 7 route de Blainville Ry

2022-03-04 10:00:00 – 2022-03-04 17:00:00 L’atelier numéro 7 7 route de Blainville

Ry Seine-Maritime Ry Assistez à un atelier peinture avec Marie-Hélène Lecuyer sur une journée ! Toile non fourni. A réserver par téléphone. Assistez à un atelier peinture avec Marie-Hélène Lecuyer sur une journée ! Toile non fourni. A réserver par téléphone. +33 6 68 27 28 38 Assistez à un atelier peinture avec Marie-Hélène Lecuyer sur une journée ! Toile non fourni. A réserver par téléphone. L’atelier numéro 7 7 route de Blainville Ry

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ry, Seine-Maritime Autres Lieu Ry Adresse L'atelier numéro 7 7 route de Blainville Ville Ry lieuville L'atelier numéro 7 7 route de Blainville Ry Departement Seine-Maritime

Ry Ry Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ry/

Atelier Peinture Acrylique Ry 2022-03-04 was last modified: by Atelier Peinture Acrylique Ry Ry 4 mars 2022 Ry seine-maritime

Ry Seine-Maritime