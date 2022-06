ATELIER PEINTURE À L’OEUF SUR BOIS Le Lude Le Lude Catégories d’évènement: Le Lude

ATELIER PEINTURE À L'OEUF SUR BOIS

Le Lude, 17 août 2022

RDV à 14h30 Après avoir découvert des décors peints de la Vallée du Loir, les enfants décalqueront un motif sur un puzzle en bois qu'ils peindront ensuite avec de la peinture de leur fabrication. Composition de la peinture : jaune d'œuf, pigments naturels (technique de la Tempera). Ils pourront repartir avec, après avoir partagé un goûter. Infos pratiques :

À partir de 7 ans. Tarif unique : 5 €. Nombre de places limité. Prévoir une tenue adaptée à la pratique. Durée : 2h. RDV : à l'entrée du château du Lude.

