Atelier : Peinture à l’huile Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Atelier : Peinture à l’huile Loches, 19 avril 2022, Loches. Atelier : Peinture à l’huile Loches

2022-04-19 – 2022-04-19

Loches Indre-et-Loire Glissez-vous dans la peau d’un artiste et venez percer le secret de fabrication de la peinture à l’huile. Vous commencerez votre découverte au musée du peintre Emmanuel Lansyer pour décrypter ses tableaux. Puis, munis de la recette de la peinture à l’huile, vous fabriquerez votre mélange pour peindre sur une toile en expérimentant la technique de la peinture au couteau, très employée par les artistes peintres. Atelier pour enfants (6-12 ans), avec la possibilité d’un accompagnateur adulte. Glissez-vous dans la peau d’un artiste et venez percer le secret de fabrication de la peinture à l’huile. Atelier pour enfants (6-12 ans), avec la possibilité d’un accompagnateur adulte. +33 2 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr/ Glissez-vous dans la peau d’un artiste et venez percer le secret de fabrication de la peinture à l’huile. Vous commencerez votre découverte au musée du peintre Emmanuel Lansyer pour décrypter ses tableaux. Puis, munis de la recette de la peinture à l’huile, vous fabriquerez votre mélange pour peindre sur une toile en expérimentant la technique de la peinture au couteau, très employée par les artistes peintres. Atelier pour enfants (6-12 ans), avec la possibilité d’un accompagnateur adulte. ville de Loches

Loches

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Autres Lieu Loches Adresse Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Atelier : Peinture à l’huile Loches 2022-04-19 was last modified: by Atelier : Peinture à l’huile Loches Loches 19 avril 2022 Indre-et-Loire Loches

Loches Indre-et-Loire