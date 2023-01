Atelier : Peinture à la lumière Mourenx Mourenx Catégories d’Évènement: Mourenx

Atelier : Peinture à la lumière 2 avenue Charles Moureu La Cyber du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Seras-tu capable de peindre avec de la lumière ? Sans aucun doute ! À l'aide d'un appareil photo et de lampes de poche, dans une pièce suffisamment sombre, tu pourras réaliser un véritable chef-d'œuvre ! Avec la participation du photoclub mouveuxois.

