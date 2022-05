Atelier peintres en herbe Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Atelier peintres en herbe Biscarrosse, 12 juillet 2022, Biscarrosse. Atelier peintres en herbe Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12 13:00:00 Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet

Biscarrosse Landes EUR 5 5 15 enfants à partir de 8 ans ( accompagné d’un adulte) découvriront le plaisir de peindre avec 2 animatrices peintres. SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 15 enfants à partir de 8 ans ( accompagné d’un adulte) découvriront le plaisir de peindre avec 2 animatrices peintres. SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT +33 6 76 39 14 74 15 enfants à partir de 8 ans ( accompagné d’un adulte) découvriront le plaisir de peindre avec 2 animatrices peintres. SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT Musée des traditions

Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Ville Biscarrosse lieuville Musée des Traditions 216 Rue Louis Breguet Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Atelier peintres en herbe Biscarrosse 2022-07-12 was last modified: by Atelier peintres en herbe Biscarrosse Biscarrosse 12 juillet 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes