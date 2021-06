Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Atelier- Peindre un uchiwa* aux motifs japonais (*éventail japonais) Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dans un esprit de concision typiquement japonais, David Balade propose, pour cet atelier, de travailler sur l’essence des formes végétales. A partir d’un catalogue de motifs végétaux japonais réalisé par l’artiste, les participants pourront se familiariser avec l’esprit de stylisation nippon, et créer leur propre motif sur un éventail. Après une ébauche sur papier, ils peindront ensuite directement sur l’éventail, avec les conseils techniques de l’artiste.

Vendredis 18 + 25 juin / 14h-17h

Intervenant : David Balade

Tout public, à partir de 12 ans

Sur inscription / Nombre de places : 7 personnes

Participation : 35 € / Matériel fourni

Durée : 3h Sur inscription uniquement par envoi de courrier électronique à:

