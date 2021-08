Viols-en-Laval Village préhistorique de Cambous Hérault, Viols-en-Laval Atelier pédagogique Village préhistorique de Cambous Viols-en-Laval Catégories d’évènement: Hérault

Atelier pédagogique Village préhistorique de Cambous, 18 septembre 2021, Viols-en-Laval. Atelier pédagogique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village préhistorique de Cambous

Des archéologues vous accueillent pour vous exposer la vie et les activités quotidiennes des Hommes préhistoriques. Venez vous initier à la confection d’objets préhistoriques (par exemple un bol en céramique, un collier ou encore un instrument de musique très ancien) selon les matériaux et les techniques de l’époque. Pour comprendre et expérimenter l’artisanat néolithique, plusieurs ateliers encadrés par des archéologues vous sont proposés. Village préhistorique de Cambous Chemin de Cambous, 34380 Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

