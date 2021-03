Colomiers Déchetterie de Colomiers/Plaisance - Bâtiment réémploi/DEEE situé à l'entrée Colomiers, Haute-Garonne Atelier pédagogique pour soigner vos plantes – Samedi 27 mars Déchetterie de Colomiers/Plaisance – Bâtiment réémploi/DEEE situé à l’entrée Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

A travers cet atelier de confection de recettes simples à base de plantes communes, vous découvrirez comment soigner vos plantes sans polluer ni décimer tous les alliés de votre jardin. Prévenir, c’est guérir ! Vous apprendrez donc comment renforcer vos plantes et votre sol pour les rendre moins sensibles aux maladies et aux ravageurs. **Attention inscription obligatoire et places très limitées !** **Gratuit** Pour plus d’informations : [cliquez ici](http://www.decoset.fr/charte/jardin_p%C3%A9dagogique_53_57.htm)

