Avec 3 feuilles de papier, aménagez votre quartier : En prenant exemple sur les urbanistes, paysagistes et architectes qui travaillent depuis des années sur le quartier Île Seguin-Rives de Seine, venez proposer vous aussi votre petit bout de ville ! À partir de modules en papier, à vous de représenter les fonctions indispensables (des logements, du travail, des commerces, des équipements…) et de les associer en intégrant les questions de volumétries, de densité, d’espaces publics, pour qu’il fasse bon vivre dans votre éco-quartier.

Sur inscription

Pavillon des projets 101 Allée Georges Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

