Atelier pédagogique “Paysage sensible. Initiation à la lecture de l’architecture et du paysage” Pour les élèves des écoles élémentaires Dans le cadre du dispositif Levez-les yeux ! et en écho à sa nouvelle exposition « Traverser le paysage », le Musée d’Art et d’Histoire invite les élèves des écoles élémentaires à un atelier d’initiation à la lecture de paysage et notamment par les architectures qui le composent. Accompagnés d’une médiatrice, les élèves et leurs enseignants sont amenés à observer la vieille ville de Chaumont depuis le point de vue du square Philippe Lebon. Ensemble, ils repèrent ses principales composantes architecturales (ambiances, textures, couleurs, lignes, effets géométriques…). Au musée, ils réinventent cet environnement par le collage. Enfin, ils le confrontent aux peintures de paysage architecturé exposées au musée. Vendredi 16 octobre. Rendez-vous au square P. Lebon. Durée : 2h Tarif : 4 euros par enfant Sur réservation au 03.25.03.86.99 ou [[cmartel@ville-chaumont.fr](mailto:cmartel@ville-chaumont.fr)](mailto:cmartel@ville-chaumont.fr)

