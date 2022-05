Atelier pédagogique jardin Breedewee rue Large L-4204 Esch-sur-Alzette, 4 juin 2022, Esch-sur-Alzette.

Atelier pédagogique jardin Breedewee

rue Large L-4204 Esch-sur-Alzette, le samedi 4 juin à 10:30

Le JARDINAGE URBAIN (urban gardening) vise la réappropriation du cycle de production de nos fruits et légumes. Il permet de connaître l’origine de notre nourriture, de produire naturellement et consommer localement. Le Quartiersgaart Bredewee est un jardin communautaire à Esch-sur-Alzette, situé rue Large (en face du Parc Laval) initié par transition Minett sur un terrain mis à disposition par et avec le soutien financier de la ville d’Esch-sur-Alzette. Découvrez l’histoire de notre jardin et son rôle éducatif, social et écologique. A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2022 » nous proposons des activités ludiques pour les enfants (plantation de graines de haricots, lentilles…) et un atelier participatif pour les adultes. Nous construirons un nouveau (et joli) bac à compost et fournirons des explications sur son impact environnemental (recyclage et valorisation des déchets, engrais naturel, concept de permaculture).

0 €

Le JARDINAGE URBAIN vise la réappropriation du cycle de production de nos fruits et légumes. Il permet de connaître l’origine de notre nourriture, de produire naturellement et consommer localement.

rue Large L-4204 Esch-sur-Alzette rue Large L-4204 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Dellhéicht Canton Esch-sur-Alzette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T13:00:00