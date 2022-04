Atelier pédagogique : Imagine ta vie sous l’eau Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier pédagogique : Imagine ta vie sous l’eau Amiens, 13 avril 2022, Amiens. Atelier pédagogique : Imagine ta vie sous l’eau Amiens

2022-04-13 – 2022-04-13

Amiens Somme 10 En cette semaine des métiers d’art nous avons une annonce : notre premier atelier pédagogique de 2022 !

• Des nouvelles activités pour tous les âges

• Un objectif commun : transmettre le goût pour l’architecture

Eloïse vous propose la thématique “imagine ta ville sous l’eau”.

C’est un atelier qu’elle encadre, pour le moment ouvert aux enfants à partir de 7 ans. L’idée est de comprendre les nouveaux habitats alternatifs et ainsi de construire une maquette de maison flottante.

Si vous souhaitez faire découvrir à vos enfants un aperçu de l’apprentissage à l’architecture réservation : ma.hautsdefrance@gmail.com ou 03 22 91 62 04 En cette semaine des métiers d’art nous avons une annonce : notre premier atelier pédagogique de 2022 !

• Des nouvelles activités pour tous les âges

• Un objectif commun : transmettre le goût pour l’architecture

Eloïse vous propose la thématique “imagine ta ville sous l’eau”.

C’est un atelier qu’elle encadre, pour le moment ouvert aux enfants à partir de 7 ans. L’idée est de comprendre les nouveaux habitats alternatifs et ainsi de construire une maquette de maison flottante.

Si vous souhaitez faire découvrir à vos enfants un aperçu de l’apprentissage à l’architecture réservation : ma.hautsdefrance@gmail.com ou 03 22 91 62 04 ma.hautsdefrance@gmail.com En cette semaine des métiers d’art nous avons une annonce : notre premier atelier pédagogique de 2022 !

• Des nouvelles activités pour tous les âges

• Un objectif commun : transmettre le goût pour l’architecture

Eloïse vous propose la thématique “imagine ta ville sous l’eau”.

C’est un atelier qu’elle encadre, pour le moment ouvert aux enfants à partir de 7 ans. L’idée est de comprendre les nouveaux habitats alternatifs et ainsi de construire une maquette de maison flottante.

Si vous souhaitez faire découvrir à vos enfants un aperçu de l’apprentissage à l’architecture réservation : ma.hautsdefrance@gmail.com ou 03 22 91 62 04 © DR

Amiens

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Atelier pédagogique : Imagine ta vie sous l’eau Amiens 2022-04-13 was last modified: by Atelier pédagogique : Imagine ta vie sous l’eau Amiens Amiens 13 avril 2022 amiens Somme

Amiens Somme