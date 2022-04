Atelier pédagogique et ludique – Les mercredis au jardins ! – Créer une butte en permaculture Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Atelier pédagogique et ludique – Les mercredis au jardins ! – Créer une butte en permaculture Criel-sur-Mer, 6 juillet 2022, Criel-sur-Mer.

2022-07-06 – 2022-07-06

Atelier destiné aux amateurs des potagers comme des néophytes, petits et grands en famille ou individuellement pour initier son potager ou développer de nouvelles pratiques, techniques alternatives aux produits chimiques, à travers notamment l'apprentissage de la permaculture. Nombre de places limitées, inscription obligatoire au moins 3 jours avant la date de l'événement, le lieu de rendez-vous sera communiqué lors des inscriptions.

sage@sbvyeres.fr +33 2 35 50 61 24 https://sbvyeres.fr/

