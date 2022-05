ATELIER PÉDAGOGIQUE « DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE » Rieux-Volvestre, 23 juin 2022, Rieux-Volvestre.

ATELIER PÉDAGOGIQUE « DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE » AUX SECRETS DES ABEILLES 7 chemin des fauconneaux Rieux-Volvestre

2022-06-23 14:30:00 – 2022-06-23 17:00:00 AUX SECRETS DES ABEILLES 7 chemin des fauconneaux

Rieux-Volvestre 31310 Rieux-Volvestre

Après midi en 2 parties

1) théorie : introduction sur la ruche et ses habitants, fonctionnement, utilité, productions, maladies …

2) pratique au rucher avec l’apicultrice : mise en situation avec ouverture des ruches en présence de l’apicultrice, recherche de la reine, pratique …

Fin de séance : dégustation de miels et échanges

6 participants minimum et 12 maximum

Si le nombre de participants n’est pas atteint, l’apicultrice se réserve le droit de reporter ou de maintenir.

Non adaptée aux enfants de moins de 4 ans

Convocation et confirmation par texto

Prêts des tenues d’apiculteur et d gants.

Pensez à prendre des chaussures fermées type bottes ou baskets

Sous réserves de conditions météo favorables

Dégustations

lair.virginie02@gmail.com +33 6 44 24 03 51

@Virginie Lair

dernière mise à jour : 2022-05-27 par