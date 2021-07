Claracq Claracq Claracq, Pyrénées-Atlantiques Atelier pédagogique Claracq Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Atelier pédagogique Claracq, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Claracq. Atelier pédagogique 2021-07-13 – 2021-07-13 Route du Château Musée gallo-romain

Claracq Pyrénées-Atlantiques Claracq Atelier archéologie : Chaussez les bottes de l’archéologue et initiez-vous aux techniques de la fouille sur un module inédit ! A partir de 5 ans ! Atelier archéologie : Chaussez les bottes de l’archéologue et initiez-vous aux techniques de la fouille sur un module inédit ! A partir de 5 ans ! +33 9 67 13 86 69 Atelier archéologie : Chaussez les bottes de l’archéologue et initiez-vous aux techniques de la fouille sur un module inédit ! A partir de 5 ans ! Tourisme en Nord Béarn et Madiran dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Claracq, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Claracq Adresse Route du Château Musée gallo-romain Ville Claracq lieuville 43.51108#-0.3005