Atelier pêche – Stage de pêche Soustons, 25 août 2022, Soustons.

Atelier pêche – Stage de pêche Soustons

2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-26 16:00:00

Soustons Landes

EUR 60 2 jours pour faire découvrir les techniques modernes de pêche (Coup et feeder)

– Développer les connaissances des pêcheurs en herbe

– Stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques

Ces journées sont encadrées par des animateurs diplômes du Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire (BPJEPS) option « Pêche de Loisirs ».

L’ensemble du matériel est fourni par la Fédération.

Ils sont ouverts à 8 jeunes entre 9 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se perfectionner dans différentes techniques.

Inscriptions sur www.peche-landes.com dans l’onglet Agenda

+33 6 85 71 01 18

Atelier Pêche Nature

Soustons

