Atelier Pêche Pour Enfants au Plan d'Eau de Lascabanes

Lot

Atelier Pêche Pour Enfants au Plan d'Eau de Lascabanes Lendou-en-Quercy, 29 juillet 2022, Lendou-en-Quercy.

2022-07-29 09:30:00 – 2022-07-29 11:30:00

Lendou-en-Quercy Lot Lendou-en-Quercy 10 EUR 10 Création Carte de pêche pour -12 ans / Pass pêche pour + 12 ans (inclus dans le prix de l’animation). Matériel fourni. Pas de paiement sur place le jour J de l’atelier. Les animations pêche permettent de faire découvrir le milieu aquatique et la pêche de loisir dans les cours d’eau et les plans d’eau. Les participants sont initiés aux différentes techniques de pêche, le respect de l’environnement ainsi que le respect des règles de sécurité et la réglementation. Les ateliers pêche en vallée du Lot sont réservés aux enfants et jeunes de 7 à 17 ans de 9h30 à 11h30, 10€ par enfant et 10 participants maximum, sur inscription auprès de l’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot. +33 5 65 22 94 04 Création Carte de pêche pour -12 ans / Pass pêche pour + 12 ans (inclus dans le prix de l’animation). Matériel fourni. Pas de paiement sur place le jour J de l’atelier. ©Ateliers-peche-2021

Plan d'Eau de Lascabanes Lascabanes Lendou-en-Quercy

