Atelier pêche nature pêche aux coups pour les enfants à partir de 5 ans. Plonéour-Lanvern, mardi 23 avril 2024.

L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (l’AAPPMA) du Pays Bigouden propose des ateliers « Pêche et nature » pêche au leurre.

La pêche au coup se pratique avec un canne sans moulinet, une ligne avec un bouchon et un petit appât. C’est une technique simple, ludique et donc adaptée à l’initiation, « la pêche du premier poisson ». Groupe maximum de 8 enfants.

Déroulement des animations

– accueil du groupe

– règles de sécurité

– présentation du plan d’eau, matériel, technique de pêche,..

– pêche

– observation, descriptions des poissons

– remise à l’eau des poissons

– questions, débriefing .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:00:00

Espace Raphalen

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne contact.fishandkiff@gmail.com

