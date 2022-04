Atelier Pêche-Nature Grainville-la-Teinturière, 1 juin 2022, Grainville-la-Teinturière.

Atelier Pêche-Nature Grainville-la-Teinturière

2022-06-01 13:30:00 – 2022-06-01

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Grainville-la-Teinturière

L’AAPPMA, avec le soutien de la Fédération de pêche de ma Seine-Maritime, organise un Atelier Pêche-Nature. Ouvert à petits et grands, il permettra de faire découvrir la pêche et ses différentes techniques, le respect du poisson et du milieu aquatique.

aappmaladurdent@gmail.com +33 6 32 61 03 29

Grainville-la-Teinturière

