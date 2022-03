Atelier Pêche-Nature Grainville-la-Teinturière, 21 mai 2022, Grainville-la-Teinturière. Atelier Pêche-Nature Grainville-la-Teinturière

2022-05-21 – 2022-05-21

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime Grainville-la-Teinturière Pour fêter l'arrivée du printemps, la ville de Cany-Barville organise des animations avec les associations au cœur du Clos Saint-Martin, traversé par la Durdent : c'est le Printemps de Cany 2022. L'AAPPMA devrait y participer cette année. Le thème est : "Les déchets". +33 2 35 97 71 44

